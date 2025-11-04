Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Момент страшного крушения самолета в США попал на видео

05 ноября 2025 в 04:30
Обломки воздушного судна загорелись при падении

Фото: Министерство обороны Великобритании

Момент падения самолета возле аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (США) попал на видео. Кадры катастрофы сняли очевидцы.

«На кадрах видно, как горят обломки самолета. Вокруг распространяется черный дым и кричат испуганные люди», — видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости».

Инцидент произошел вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. По данным CNN, при крушении самолета есть пострадавшие, однако точное количество жертв и причины катастрофы уточняются.

