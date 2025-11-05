В Тюмени в выходные пройдут концерты групп «Фактор 2» и «Краски» Фото: Размик Закарян © URA.RU

На этой неделе в выходные 8 и 9 ноября горожан и гостей города приглашают на спектакли «Дракула», «Дом Бернарды Альбы» и концерты групп «Фактор 2» и «Краски». Подробнее, где и как можно провести с пользой свое свободное время — читайте в афише URA.RU.

Театр

8 и 9 ноября в 16:00 и 20:00 в драматическом театре покажут пластический спектакль «Дракула». Это хореографический спектакль по мотивам всемирно известного романа Брэма Стокера — прочтение Дмитрия Ефимова, вдохновленное книгами, фильмами и мюзиклами о вампирах. 80 танцоров «расскажут» историю Дракулы — свою версию жизни и любви героя. Главные роли исполняют Александр Киселев и Виктория Ковалева.

8 ноября в 19:00 в мультицентре «Космос» пройдет спектакль «Не про Ромео и Джульетту». Это история в жанре драмы о первой любви. Постановка основана на сюжете пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», но с современным подходом.

8 ноября в 18:00 в драмтеатре состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы». Это двухчастная драма по произведению испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Сюжет разворачивается в маленьком испанском селении, в доме Бернарды Альбы, где проживают пять ее дочерей и безумная мать. В центре внимания — стремление девушек к любви и счастью, которое сталкивается с непреклонным трауром после смерти отца. В доме запрещены любые проявления радости, разрешена лишь черная одежда и изоляция от внешнего мира.

Концерты

8 ноября в 19:00 в баре «Руки вверх» пройдет концерт группы «Фактор 2». Это российско-немецкая поп-хип-хоп группа, чье творчество узнаваемо благодаря уникальному смешению стилей. Коллектив объединяет в своих композициях элементы поп-музыки, шансона и дворовой романтики. В числе их главных хитов — «Красавица», «Война», «В нашем стиле», «Шалава», «Девочка-студентка» и «Отчего».

9 ноября в 19:00 в развлекательном центре «Цоколь» состоится концерт группы «Конец солнечных дней» — омского пост-панк-коллектива, основанного Ярославом Миркурбановым в 2019 году. Основные темы песен: юность, надежда, грустный реализм и меланхолия. Музыкальная палитра группы включает альтернативный рок с элементами эмо-рока, пост-панка, шугейза и арт-попа. В звучании также присутствуют трип-хоп, электророк, джазовые, блюзовые мотивы и ска-ритмы.

8 ноября в 20:00 в ресторане «Максимилианс» выступит группа «Краски». Белорусская музыкальная поп-группа, основанная в Минске 1 января 2001 года, известна такими хитами как: «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей!», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит».

Цирк

8 и 9 ноября в тюменском цирке состоится шоу «Айсберг». Программа сочетает цирковое искусство и фигурное катание на ледовом манеже. Шоу включает: аттракцион с дрессированными белыми медведями (трюки, танцы, «пение»), выступления велофигуристов на моноциклах, гимнастические номера на манеже и под куполом, а также экстремальное «Колесо смелости» с акробатами на десятиметровой высоте без страховки. Зрителей ожидают впечатляющие световые эффекты, лазерные лучи и имитация северного сияния.

Экскурсии

9 ноября в 10:00 на парковке отеля «Восток» ожидают желающих посетить экскурсию «Тайны и легенды Червишевских деревень». Эта пятичасовая автобусно-пешеходная экскурсия предлагает маршрут по семи населенным пунктам Червишевского тракта, сочетая историю, мистику и современность.

8 ноября в 13:00 в драмтеатре состоится экскурсия «Театр изнутри». Гостям мероприятия предлагают познакомиться с закулисной жизнью Тюменского Большого театра через личные истории актеров. Экскурсия предполагает исследование сценического пространства, посещение потайных мест и знакомство с секретами профессии. Каждая экскурсия уникальна, а маршрут выбирается ведущей.

Мастер-классы

8 ноября в 10:00 в молодежной резиденции «Башня» на пятом этаже в зале «Задвижка» состоится лекция-мастер-класс «5 основ женского здоровья». Вход свободный.

