Когда выпадет первый снег в Москве: мнения синоптиков и прогноз погоды

Первый снег в Москве ожидается уже 11 ноября, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его данным, в этот день температура составит около 0...+2 градусов, а в последующие ночи с 12 по 16 ноября установится морозная погода с показателями от -1 до -4 градусов, в отдельных районах до -5.

В разговоре с aif.ru специалист уточнил, что 11 ноября возможны кратковременные и не повсеместные снежные осадки. Более значительный снегопад прогнозируется 13-14 ноября, когда из-за устойчивых отрицательных температур может сформироваться снежный покров высотой 2-3 сантиметра. Подробнее о первом снеге в Москве — в материале URA.RU.

Когда выпадет первый снег в Москве

Первый устойчивый снегопад в Москве ожидается в начале ноября. Хотя во второй половине октября в столице уже отмечались кратковременные осадки в виде мокрого снега, они быстро таяли при плюсовой температуре и остались практически незамеченными. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заморозков в ближайшую неделю не ожидается, передает «Комсомольская правда».

Прогнозы погоды от синоптиков

Метеорологическая зима установится во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется только в начале декабря, когда высота сугробов может достигнуть 20 см. Специалисты прогнозируют относительно мягкую зиму со средними температурами на 2-3 градуса выше климатической нормы: в ночные часы ожидается -8...-13°C, днем -2...-7°C. Вероятность аномальных морозов в Москве оценивается менее 14%.

Как работает снегоуборочная техника в Москве

В Москве действует четко отлаженный механизм уборки снега, запускаемый еще до начала осадков. Заблаговременно проверяется работоспособность всей спецтехники, а за четыре часа до прогнозируемого снегопада диспетчеры приводят бригады в состояние готовности.

Технологический процесс начинается с обработки дорожного полотна противогололедными реагентами, после чего уборочные машины приступают к счистке снежного покрова с перемещением массы к обочинам. Собранный снег оперативно грузится в самосвалы и транспортируется на снегосплавные пункты, где преобразуется в воду, передает «Комсомольская правда». Жидкость проходит многоступенчатую очистку от механических примесей и обеззараживание перед безопасным сбросом в городские водоемы.

Расстановка приоритетов обеспечивает первоочередную очистку магистралей и центральных улиц с последующим переходом на улицы местного значения. При затяжных снегопадах техника работает в непрерывном цикличном режиме, совершая повторные проезды через каждые несколько часов для поддержания дорог в безопасном для движения состоянии.

Советы автомобилистам и пешеходам

Городские службы призывают водителей и пешеходов проявить особую бдительность в связи с первыми снегопадами. Как отмечают синоптики, выпавший снег часто подтаивает, а при последующих заморозках образует на дорогах опасную ледяную корку.

Автомобилистам рекомендуется переобуть транспортные средства в зимнюю резину до начала ноября, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров, поскольку на обледеневшем покрытии значительно возрастает риск потери управления. Пешеходам целесообразно выбирать обувь на низком каблуке с противоскользящей подошвой или использовать специальные антигололедные насадки для безопасного передвижения по тротуарам и переходам.

Погода в ноябре

Ноябрь в Москве знаменует переход от осени к зиме, устанавливая преимущественно морозную погоду. Среднесуточная температура держится около нулевой отметки, создавая характерную для этого периода промозглую атмосферу. Статистические данные демонстрируют преобладание пасмурных дней — их насчитывается около 23 за месяц, тогда как ясных дней всего три. Осадки выпадают преимущественно в виде дождя (около 9 дней) и изредка в форме снега (примерно 3 дня).

Климатические особенности ноября ставят Москву в один ряд с такими месяцами, как январь, март, апрель и май, которые считаются наименее комфортными для посещения города. Короткий световой день в сочетании с высокой влажностью, пронизывающими ветрами и частыми осадками создают неблагоприятные условия для туризма и длительного пребывания на открытом воздухе. Этот период характеризуется частыми перепадами температур, что приводит к образованию гололеда и требует особой осторожности при передвижении по городу.