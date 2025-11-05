В ЯНАО определят лучших ведущих региона

Ведущие со всего Ямала будут перенимать опыт коллег на конкурсе в Муравленко Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) с 5 по 9 ноября состоится восьмой Окружной конкурс профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений «ДК. Ведущие». Мероприятие соберет ведущих из всех муниципалитетов региона, чтобы побороться за звание лучших в профессии, сообщили в мэрии города.

«С 5 по 9 ноября город Муравленко превратится в эпицентр творчества и профессионального мастерства. На базе Централизованной клубной системы состоится восьмой Окружной конкурс профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений „ДК. Ведущие“. Конкурс направлен на повышение престижа и социальной значимости профессии работника культурно-досугового учреждения, выявление и поддержку перспективных, талантливых работников учреждений», — написано на сайте администрации.