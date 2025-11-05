В ХМАО назвали самые популярные профессии нефтяной отрасли
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе самыми востребованными профессиями нефтяной отрасли осенью 2025 года стали водители грузовиков, машинисты спецтехники и сварщики. Специалисты «Авито Работы» зафиксировали наибольшее число вакансий по этим направлениям в третьем квартале года.
«В третьем квартале 2025 года работодатели округа активно искали специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу добычи, транспортировки и обслуживания оборудования. Лидером по числу вакансий стал водитель грузового транспорта», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. Водителям грузовиков в среднем предлагают зарплату в 165 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по популярности стал машинист спецтехники со стредней зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Третью позицию заняли сварщики с зарплатой 121 940 рублей в месяц. Далее следуют слесари (в среднем 115 338 рублей) и крановщики (134 100 рублей в месяц).
Ранее URA.RU писали, что в Ханты-Мансийском автономном округе резко снизились доходы работников нефтегазовой отрасли. Сотрудники нефтедобывающих компаний в июле получили в среднем по 162 871 рублю.
