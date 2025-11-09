Выбросила, зарезала, закопала: как свердловчанки убивали своих детей

Пять леденящих душу историй, когда женщины издевались над своими детьми Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние три года в Свердловской области произошло несколько громких преступлений, которые женщины совершили по отношению к своим детям. В Нижнем Тагиле мать выбросила на лавочку новорожденного сына, а в Свободном женщина закопала грудничка в сугробе. Об этих и еще трех жутких историях — в материале URA.RU.

Бросила на скамейке

Утром 4 марта жильцы дома на Красноармейской в Нижнем Тагиле были шокированы тем, что увидели на лавочке завернутого в полотенце новорожденного мальчика. Мужчина, который первым заметил ребенка, спас его: занес в подъезд и вызвал медиков.

Три дня силовики искали родителей грудничка. 7 марта правоохранители задержали мать Алену Добрынину. Она призналась, что родила ребенка дома и решила избавиться от него. Против женщины возбудили дело о покушении на убийство младенца. 3 июня ее приговорили к двум годам лишения свободы и выплате компенсации в пользу малыша в 750 тысяч рублей.

Как выяснило агентство, Добрынина уже отбывала наказание за убийство младенца в 2016 году. Тогда она уронила дочь на пол во время кормления. Через два года у нее забрали пятерых детей, а ее отдали под суд за убийство пенсионера утюгом.

Место, где нашли младенца Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Родила и закопала в снег

В конце декабря 2023-го в свердловском поселке Свободном произошло ЧП. 27-летняя Татьяна тайно родила сына в бане на даче у свекра, а затем закопала его в сугробе. В тот день дедушка ребенка решил заехать на дачу и все увидел. Он спас малыша и передал врачам. Совершив преступление, Татьяна начала делать уборку в доме.

«Не знаю, в какой момент я решила, в общем, закопала его. На заднем дворе есть яма под крышей. Сбоку снег был, я откопала его и закопала сына. <…> Свою вину признаю», — заявила Татьяна на допросе. В итоге ее приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.

Трагедия в военном городке

25 июня в Еланском военном городке скончалась двухмесячная девочка. В преступлении обвинили молодую мать Анастасию Яшенкову. Следствие считает, что женщина была раздражена детским плачем. Она закрыла нос и рот малышке, а потом со всей силы бросила ее на пол. Та скончалась до приезда медиков.

Анастасия Яшенкова Фото: Сергей Бодров © URA.RU

После этого Яшенкова написала мужу сообщение: «Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать», собрала вещи и поехала на кладбище, где похоронена ее мама. Супруг-военный ринулся в квартиру, где нашел тело девочки. Он пытался дозвониться до Анастасии, но та поначалу не брала трубку. Когда Яшенкова ответила на звонок, мужчина попросил ее оставаться на месте. Полицейские задержали ее на автовокзале.

Против нее возбудили дело об убийстве. Суд заточил Анастасию в женский следственный изолятор №5. На одном из последних слушаний стало известно, что муж подал на развод. 7 ноября суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

Выкинула в окно новорожденного

Все произошло на Уралмаше (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зимой 2023 года в одной из квартир на первом этаже на улице Краснофлотцев родился мальчик. Его мама — уроженка Челябинской области — положила малыша в черный пакет и выставила за окно. Под утро ребенка заметил мужчина, который возвращался с работы. Он спас новорожденного.

После ЧП мать попала в реанимацию. Позже ей вменили статью о покушении на убийство. Районный суд признал горе-маму виновной и ограничил ей свободу на два года.

Убила детей и покончила с собой

10 августа к многоэтажке на улице Бардина съехались спецслужбы. В одной из квартир там обнаружили трупы девятилетнего мальчика, трехлетней девочки и ее матери. По мнению СК, женщина расправилась с детьми, а после свела счеты с жизнью. Она оставила предсмертную записку своей матери, в которой не стала раскрывать причины дикого поступка.

