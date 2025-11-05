Новый глава исполкома курганской ЕР Жуковский начал решать проблемы внутри партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый руководитель регионального исполнительного комитета (РИК) партии «Единая Россия» в Курганской области Дмитрий Жуковский начинает формировать команду. Ранее для политика это стало первоочередной задачей, так как внутри исполкома практически некому было работать. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Кургана.

«Сейчас Жуковский ведет переговоры сразу с несколькими кандидатами в сотрудники исполкома. Однако, пока ни одного из них не приняли официально. Для Жуковского огромный плюс, что на собеседования в целом приходят. Остается только ждать каких-то результатов переговоров», — отмечают источники URA.RU.

До этого перед Жуковским остро стоял вопрос набора команды. В исполкоме практически не было людей, которые могли бы работать. Со слов источников, работало в структуре три человека, на которых и так высокая нагрузка. Предполагается, что набрать команду сложно из-за низкой зарплаты — так как в среднем работники там получают около 35 тысяч. Источники при этом утверждают, что эти три человека в исполкоме работали на четырех ставках — три, которые принадлежали им, и четвертую делили между собой. Это давало работникам прибавку к заработку.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий у самого Дмитрия Жуковского. Журналистке пока не ответили. Информация будет дополнена после получения комментария.