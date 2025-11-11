Что не нравится курганским покупателям «Находки», а что хвалят: обзор URA.RU на новый дискаунтер

В Курганской области начала работу новая сеть дискаунтеров «Находка» с филиалами в Кургане, Кетово и Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области начала работу сеть дискаунтеров «Находка». Журналисты URA.RU побывали в двух филиалах нового дискаунтера и оценили, как идут дела у бизнеса и что выбирают курганцы в магазине.

«В магазине товары представлены в основном в коробках. Здесь есть предметы одежды, небольшой ассортимент обуви, товары домашнего обихода, продукты питания, бытовая химия. Малоизвестные курганцам марки соседствуют рядом с популярными брендами», — описал ассортимент корреспондент.

Относительно брендов, журналисты отметили, что в магазине есть товары известных брендов, но те, что не представлены в других супермаркетах. Например, если детское питание бренда «Фруто Няня» широко распространено в Кургане и есть в «Находке», то аналогичные продукты не менее известного бренда «Черноголовка», соседствующие на стеллажах дискаунтера, удивляют отдельных покупателей.

Магазин в городе Кургане находится в отдаленнии от жилой зоны, в небольшом торговом центре с парковкой. Филиал в селе Кетово расположен прямо в центре населенного пункта — в шаговой доступности для местных жителей. Несмотря на это, небольшая парковка в Кетово все же предусмотрена. Товары в обоих магазинах аналогичны, разница может быть в единичных позициях. Цены также почти неизменны. Посетителей в магазине в Кургане казалось меньше, чем в Кетово.

Некоторые покупатели делятся, что из всего ассортимента готовы покупать только бытовую химию, а продуктам питания не доверяют. Несмотря на это, многие покупатели выбирают товары для дома и быта, а также продукты. Особым спросом пользуются, например, ватные диски, влажные салфетки, лапша, макароны в больших объемах, детское питание, пряники и другое. Есть небольшое отличие спроса: в Кетово покупатели берут корм для животных на вес чаще чем в Кургане.

В целом впечатление от магазина, что пока нет большого ажиотажа на товары. Многие из них в полном объеме стоят на стеллажах. А некоторые фрукты (манго и цитрусовые) потеряли товарный вид. Хотя фрукты привозят неплохие: в Кетово журналисты наткнулись на спелый авокадо — покупаешь и сразу на стол.

Большой разницы в цене в отличие от других магазинов дискаунтеров замечено не было. Тот же картофель, например, продают в «Находке» по 34 рубля за килограмм. В то же время можно купить картошку в ближайшем супермаркете «Пятерочке» по 32 рубля за килограмм или заказать на дом доставку мешков по объявлению по цене менее 30 рублей за килограмм.

С другой стороны корреспонденты заметили, что в магазине продают редкие товары. Например, здесь предлагают хлебцы в шоколаде по цене около 100 рублей. Аналогичных в магазинах города если и найти, то трудно, а на маркетплейсах их цена (того же бренда) начинается от 550 рублей за упаковку.

Ранее сообщалось, что жители Кетово высказали недовольство магазином «Находка». По словам местной жительницы, посетившей торговую точку, несмотря на привлекательные цены на некоторые товары, магазин не оправдал ожиданий: большинство представленных марок оказались неизвестными, а организация пространства вызвала вопросы. Например, молочная продукция хранится в общем холодильном помещении, где слишком холодно для комфортного выбора товаров.

Покупательница отметила, что некоторые товары, такие как кошачий корм Purina One и сыр «Моцарелла для пиццы» Кезского сырзавода, стоили дешевле, чем в других магазинах. Однако в целом существенной разницы в ценах с городскими сетями она не заметила. Кроме того, у нее возникли сомнения относительно качества фруктов и мясных продуктов из-за отсутствия информации о производителе и маркировке.