Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Вице-мэр из ХМАО проиграл апелляцию и отправился в тюменское СИЗО

Первый замглавы Нефтеюганска Гусенков не смог оспорить арест
05 ноября 2025 в 16:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменский следственный изолятор стал местом заключения под стражу еще одного высокопоставленного арестанта из Югры

Тюменский следственный изолятор стал местом заключения под стражу еще одного высокопоставленного арестанта из Югры

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый замглавы Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков не смог оспорить арест. Он попытался обжаловать меру пресечения в апелляции, но судья оставил ее без изменений.

«Заседание проходило в закрытом режиме. Мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе судов Югры.

По данным источников агентства, Гусенкова после заседания этапировали в СИЗО-1 Тюмени. Он находился в ИВС Ханты-Мансийска.

Продолжение после рекламы

Обыски дома и в кабинете первого замглавы Нефтеюганска прошли в октябре. Гусенков стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его арестовали до 4 декабря. Чиновнику вменяют продажу муниципального имущества — сети аптек «Фармация», недвижимости комбината питания и иных активов — по заниженной цене.

Также прокуратура выявила незадекларированное имущество и потребовала уволить чиновника по утрате доверия. Проводятся служебная и антикоррупционная проверки, членство Гусенкова в «Единой России» приостановлено.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал