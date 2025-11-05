Вице-мэр из ХМАО проиграл апелляцию и отправился в тюменское СИЗО
Тюменский следственный изолятор стал местом заключения под стражу еще одного высокопоставленного арестанта из Югры
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Первый замглавы Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков не смог оспорить арест. Он попытался обжаловать меру пресечения в апелляции, но судья оставил ее без изменений.
«Заседание проходило в закрытом режиме. Мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе судов Югры.
По данным источников агентства, Гусенкова после заседания этапировали в СИЗО-1 Тюмени. Он находился в ИВС Ханты-Мансийска.
Обыски дома и в кабинете первого замглавы Нефтеюганска прошли в октябре. Гусенков стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его арестовали до 4 декабря. Чиновнику вменяют продажу муниципального имущества — сети аптек «Фармация», недвижимости комбината питания и иных активов — по заниженной цене.
Также прокуратура выявила незадекларированное имущество и потребовала уволить чиновника по утрате доверия. Проводятся служебная и антикоррупционная проверки, членство Гусенкова в «Единой России» приостановлено.
