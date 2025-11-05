Свердловчанин стал миллионером, но не знает об этом
Счастливчик стал миллионером за 30 рублей
В Свердловской области житель выиграл 1,69 миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв», но пока еще не обратился за деньгами. Возможно, он даже не знает, что стал миллионером, рассказали URA.RU в компании «Столото».
«2 ноября 2025 года в 165265-м тираже государственной лотереи „Рапидо Старт“ был разыгран суперприз — 1 694 490 рублей. Победителем стал житель Свердловской области», — пояснили там.
Отмечается, что счастливчик купил билет за 30 рублей. К победе его привели числа 1, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20 в первом поле билета и 4 — во втором.
