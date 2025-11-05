В Тобольске откроют первый в России парк для собак
Парк готов на 50%
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тобольске к середине декабря планируют открыть первую очередь парка для собак «Космо-парк». Внутри оборудуют зоны груминга, йоги с питомцами, зоомагазин, площадки для тренировок и выгула животных и водоем для купания. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих социальных сетях.
«Проверил ход работ по первому в России специализированному парку для собак. <...> Здесь появятся зоны для больших и маленьких собак, индивидуальные и групповые тренировочные секции. Общая территория парка готова на 50%. Финиш работ и открытие первой очереди запланированы на середину декабря», — написал Вагин.
Площадки отсыпали песком, щебнем и галькой, установлены опоры заборов, скоро планируют монтировать уличную мебель. После приступят к установке колеса, беговой дорожки и другого декора.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перестроят три общественных пространства — в 2026 году благоустроят сквер Депутатов, аллею Молодоженов и площадь Борцов Революции. Горожане сами выбирали облик этих участков в рамках опроса на портале «Я решаю!».
