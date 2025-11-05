В Тобольске откроют первый в России парк для собак

Парк готов на 50% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске к середине декабря планируют открыть первую очередь парка для собак «Космо-парк». Внутри оборудуют зоны груминга, йоги с питомцами, зоомагазин, площадки для тренировок и выгула животных и водоем для купания. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих социальных сетях.

«Проверил ход работ по первому в России специализированному парку для собак. <...> Здесь появятся зоны для больших и маленьких собак, индивидуальные и групповые тренировочные секции. Общая территория парка готова на 50%. Финиш работ и открытие первой очереди запланированы на середину декабря», — написал Вагин.

Площадки отсыпали песком, щебнем и галькой, установлены опоры заборов, скоро планируют монтировать уличную мебель. После приступят к установке колеса, беговой дорожки и другого декора.

Продолжение после рекламы