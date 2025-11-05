В Екатеринбурге состоится первое за семь лет уральское дерби
Игра начинается в 19:00 по местному времени
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вечером 5 ноября футбольный клуб «Урал» сыграет против «Челябинска». Это станет первым за семь лет уральским дерби с момента ликвидации пермской команды «Амкар». Матч состоится на главном стадионе города, рассказали в пресс-службе «Урала».
«Сегодня „Урал“ проведет перенесенный матч 14-го тура Лиги PARI. Наша команда примет „Челябинск“. Игра начнется в 19:00 по местному времени», — пояснили там.
Екатеринбургская команда в турнирной таблице занимает второе место, заработав 33 очка за 16 игр. «Челябинск» расположился на седьмой строке, получив 25 баллов за то же количество встреч.
«Урал» играл дерби с «Амкаром» в Российской премьер-лиге с 2013 по 2018 годы. Однако после закрытия пермской команды «шмели» фактически остались без соперников на Урале.
