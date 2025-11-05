Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

В Екатеринбурге состоится первое за семь лет уральское дерби

В Екатеринбурге ФК «Урал» сыграет против «Челябинска»
05 ноября 2025 в 18:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Игра начинается в 19:00 по местному времени

Игра начинается в 19:00 по местному времени

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 5 ноября футбольный клуб «Урал» сыграет против «Челябинска». Это станет первым за семь лет уральским дерби с момента ликвидации пермской команды «Амкар». Матч состоится на главном стадионе города, рассказали в пресс-службе «Урала».

«Сегодня „Урал“ проведет перенесенный матч 14-го тура Лиги PARI. Наша команда примет „Челябинск“. Игра начнется в 19:00 по местному времени», — пояснили там.

Екатеринбургская команда в турнирной таблице занимает второе место, заработав 33 очка за 16 игр. «Челябинск» расположился на седьмой строке, получив 25 баллов за то же количество встреч.

Продолжение после рекламы

«Урал» играл дерби с «Амкаром» в Российской премьер-лиге с 2013 по 2018 годы. Однако после закрытия пермской команды «шмели» фактически остались без соперников на Урале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал