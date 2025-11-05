Ямал готов оплатить обучение 60 студентам ВУЗов для дальнейшей работы в регионе

Программа относится только к студентам ВУЗов, обучающихся на бакалавриате или специалитете Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правительство ЯНАО определило максимальное количество договоров о целевом обучении, на которые будут выделяться деньги из окружного бюджета. Всего их 60. Это необходимо для привлечения новых кадров в образовательные учреждения региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Ямала.

«Цель проекта — поддержка муниципальным образованиям по заключению договоров о целевом обучении со студентами высших учебных заведений для последующего трудоустройства в образовательные организации автономного округа. Данные средства позволят расширить действующий механизм привлечения новых кадров в учреждения нашего региона... Утвердить прилагаемые правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований», — написано в документе.