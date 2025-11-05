В пермском МЧС раскрыли, что горит возле гаражей на улице Ижевской
ГУ МЧС: на улице Ижевской в Перми горит баня
05 ноября 2025 в 18:00
Огонь удалось локализовать в 17:13
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми на улице Ижевская вечером 5 ноября загорелась баня. Кадры с места ЧП стали массово стали распространяться в городских пабликах. На них видно, как полыхает радом с гаражами.
«К ликвидации пожара привлечены силы МЧС России в составе 18 сотрудников и четырех единиц техники. Пострадавших нет. Огонь удалось локализовать в 17:13», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Ведомство уточняет, что данные носят оперативный характер и могут быть уточнены. Подразделения ведомства продолжают работу на месте происшествия.
