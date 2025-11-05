Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В пермском МЧС раскрыли, что горит возле гаражей на улице Ижевской

ГУ МЧС: на улице Ижевской в Перми горит баня
05 ноября 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Огонь удалось локализовать в 17:13

Огонь удалось локализовать в 17:13

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на улице Ижевская вечером 5 ноября загорелась баня. Кадры с места ЧП стали массово стали распространяться в городских пабликах. На них видно, как полыхает радом с гаражами. 

«К ликвидации пожара привлечены силы МЧС России в составе 18 сотрудников и четырех единиц техники. Пострадавших нет. Огонь удалось локализовать в 17:13», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ведомство уточняет, что данные носят оперативный характер и могут быть уточнены. Подразделения ведомства продолжают работу на месте происшествия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал