В пермском МЧС раскрыли, что горит возле гаражей на улице Ижевской

Огонь удалось локализовать в 17:13 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на улице Ижевская вечером 5 ноября загорелась баня. Кадры с места ЧП стали массово стали распространяться в городских пабликах. На них видно, как полыхает радом с гаражами.

«К ликвидации пожара привлечены силы МЧС России в составе 18 сотрудников и четырех единиц техники. Пострадавших нет. Огонь удалось локализовать в 17:13», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.