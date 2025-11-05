Логотип РИА URA.RU
Природа

На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

В Институте прикладной геофизики сообщили о новой мощной вспышке на Солнце
05 ноября 2025 в 18:02
Новая вспышка гарантированно повлияет на Землю, сообщают ученые

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Солнце произошла вторая за сутки вспышка предпоследнего класса М7.4. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«Около полутора часов назад, в 14:19, здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 %), которая гарантированно повлияет на Землю», — пишет telegram-канал лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Ученые уточнили, что в ночь с пятницы на субботу краем по Земле может пройти плазменное облако.

Ранее в ночь на пятое ноября были зафиксированы две мощные вспышки на Солнце M и X класса. Их продолжительность составила 33 и 73 минуты. 

