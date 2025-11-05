На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка
Новая вспышка гарантированно повлияет на Землю, сообщают ученые
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка предпоследнего класса М7.4. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
«Около полутора часов назад, в 14:19, здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 %), которая гарантированно повлияет на Землю», — пишет telegram-канал лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Ученые уточнили, что в ночь с пятницы на субботу краем по Земле может пройти плазменное облако.
Ранее в ночь на пятое ноября были зафиксированы две мощные вспышки на Солнце M и X класса. Их продолжительность составила 33 и 73 минуты.
