На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

На Солнце произошла вторая за сутки вспышка предпоследнего класса М7.4. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«Около полутора часов назад, в 14:19, здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 %), которая гарантированно повлияет на Землю», — пишет telegram-канал лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Ученые уточнили, что в ночь с пятницы на субботу краем по Земле может пройти плазменное облако.