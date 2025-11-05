Логотип РИА URA.RU
Пермяк сжег дом знакомого, убив двух человек

05 ноября 2025 в 18:09
В сгоревшем доме нашли два трупа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края задержан по подозрению в сжигании дачного дома, где погибли двое человек. Сам он был всего лишь гостем и действовал в отсутствие хозяина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Пермяк пришел в гости в дачный дом, расположенный в СНТ в Березниках. Там он оказался с мужчиной и женщиной. В какой-то момент между ними произошла ссора и гость поджег дачный дом. В огне погибли мужчина и женщина — их тела обнаружили пожарные. Известно, что хозяин дома во время происходящего также был в гостях», — уточнили в краевом управлении СКР.

Следователи установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас ведется расследование. Допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертизы.

