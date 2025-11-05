В Белгородской области задержан военный за убийство и изнасилование
Преступления были совершены на территории поселка Новая Таволжанка
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Белгородской области задержали военнослужащего, который скрывался от правоохранительных органов после совершения убийства и изнасилования. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СК РФ.
«В Белгородской области задержан военнослужащий, скрывавшийся от органов следствия», — говорится в сообщении. Рядовой Алексей Кострикин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений — убийства и изнасилования. Они были совершены в октябре на территории поселка Новая Таволжанка Белгородской области.
Кострикин находился в частном домовладении. Он совершил убийство владельца дома, после чего изнасиловал супругу погибшего и скрылся с места преступления. После задержания Кострикин был доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Военнослужащий допрашивается следователями.
