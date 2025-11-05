Логотип РИА URA.RU
Общество

МК: в доме в Москве произошло обрушение перекрытия

05 ноября 2025 в 18:08
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В жилом здании, расположенном в северо-восточной части Москвы, произошло частичное обрушение конструкций. По информации, поступившей в распоряжение редакции «МК», происшествие зафиксировано в 15 часов 15 минут в строении на улице Верхоянской. Площадь поврежденного участка составила 20 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов. Об этом сообщает МК.RU.

