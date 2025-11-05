МК: в доме в Москве произошло обрушение перекрытия
05 ноября 2025 в 18:08
В жилом здании, расположенном в северо-восточной части Москвы, произошло частичное обрушение конструкций. По информации, поступившей в распоряжение редакции «МК», происшествие зафиксировано в 15 часов 15 минут в строении на улице Верхоянской. Площадь поврежденного участка составила 20 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов. Об этом сообщает МК.RU.
