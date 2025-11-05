Логотип РИА URA.RU
В ХМАО после капитального ремонта открылся уникальный музей

В Сургутском районе завершен капремонт музея Природы и Человека
05 ноября 2025 в 18:20
Экспозиция музея известна уникальными чучелами животных

Фото: Алексей Андронов

Экспозиция музея известна уникальными чучелами животных

Фото: Алексей Андронов

В деревне Русскинская Сургутского района ХМАО завершен капитальный ремонт музея Природы и Человека имени Александра Ядрошникова. На эти цели из бюджета муниципалитета было выделено 39 миллионов рублей.

«Подрядчик, приступивший к работе в июне этого года, выполнил комплексное обновление здания. Сотрудники музея уже смонтировали экспозицию, которая была временно демонтирована для сохранности экспонатов. Обновленное здание соответствует современным стандартам эксплуатации и создает комфортные условия как для посетителей, так и для хранения музейных ценностей», — поделился с подписчиками telegram-канала глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Подрядчик обновил входную группу, центральное крыльцо адаптировали для маломобильных групп населения. Также отремонтированы запасные выходы. «Проведены работы по полной замене фасада и утеплителя, отремонтирована и утеплена кровля общей площадью две тысячи квадратных метров. Для архитектурной подсветки по периметру здания были смонтированы новые электросети, частично заменены уличные фонари на прилегающей территории. Внутренние работы затронули инженерные коммуникации — произведена замена отопительной системы с установкой новых приборов обогрева», — добавил Трубецкой.

В музее, основанном энтузиастом Ядрошниковым, представлены уникальные экспонаты таксидермии — чучела животных, представляющих фауну Сургутского района. Это часть личной коллекции основателя. Музей был открыт в 1988 году.

