На пермском стратегическом заводе начали работы по расширению производства

На соликамском магниевом заводе Пермского края начинают расширение производства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подготовке площадки строительства объекта „Комплекс по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы“. Город Соликамск. Стоимость — 15 млн рублей», — сообщается на сайте.

Проект нового производства по разделению редкоземельных элементов, которое планируют построить на ОАО «Соликамский магниевый завод», прошел экспертизу. Положительное заключение было получено 12 сентября.

