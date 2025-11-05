Логотип РИА URA.RU
На пермском стратегическом заводе начали работы по расширению производства

05 ноября 2025 в 18:40
Пермский завод расширяет производство

Пермский завод расширяет производство

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На соликамском магниевом заводе Пермского края начинают расширение производства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подготовке площадки строительства объекта „Комплекс по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы“. Город Соликамск. Стоимость — 15 млн рублей», — сообщается на сайте.

Проект нового производства по разделению редкоземельных элементов, которое планируют построить на ОАО «Соликамский магниевый завод», прошел экспертизу. Положительное заключение было получено 12 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства. В 2023 году по указу Владимира Путина управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом», а директором был назначен Руслан Димухамедов. 

