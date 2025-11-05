«Камбэка не случилось»: ХК «Трактор» проиграл «Нефтехимику»

Крис Дригер пропустил три шайбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ХК «Трактор» со счетом 3-4 проиграл нижнекамскому «Нефтехимику». Челябинцы были вновь близки к героическому камбэку, сообщает корреспондент URA.RU, следивший за игрой.

Первый период начался для челябинцев с «холодного душа»: команда пропустила на первой же минуте. Ворота Криса Дригера распечатал Евгений Митякин. «Трактор» оказался в привычной для себя позиции, когда надо отыгрываться.

Сразу после пропущенной шайбы челябинцы взяли игру под свой контроль. У команды было несколько хороших шансов сравнять счет, но в завершающей стадии атакам не хватало остроты.

«Нефтехимик» же, получив в начале игры преимущество, перешел на контратаки. При этом нижнекамцы безукоризненно действовали в обороне. А за семь минут до конца первой двадцатиминутки вовсе смогли удвоить счет: в большинстве после скоростной перепасовки отличился Андрей Белозеров.

Во втором периоде челябинцы пытались продолжить попытки отыграться. Но вместо этого пропустили третью. Белозоров оформил дубль и отправил Дригера на скамейку. Место в воротах занял Савелий Шерстнев.

Игра во втором периоде была полностью под контролем «Нефтехимика». Челябинцы искали свои шансы в контратаках, но до обострения не доходило.

Казалось, что концовка периода осталась за челябинцами. Их усилия увенчались успехом: Джошуа Ливо сократил разрыв в счете. Но буквально в следующей атаке нижнекамцы восстановили статус кво. Дублем отметился Митякин.