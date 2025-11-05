Пугачева почтила память Юрия Николаева

Алла Пугачева отреагировала на смерть телеведущего Юрия Николаева Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Народная артистка Алла Пугачева отреагировала на смерть телеведущего Юрия Николаева. В своем посте в соцсетях она посвятила телеведущему несколько строк. Николаев скончался на 77-м году жизни 4 ноября.

Алла Пугачева в отдельной публикации в Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) посвятила Николаеву несколько проникновенных строк. «Куда же все уходят? Куда?» — подписала певица архивное фото Николаева. Подписчики Пугачевой тоже высказали свои соболезнования — пишет Леди.Mail.ru.

Юрий Николаев является выдающимся советским и российским телеведущим, удостоенным звания народного артиста России. Широкую известность он приобрел благодаря работе в качестве ведущего телевизионной программы «Утренняя почта», которая транслировалась на Первом канале в период с 1987 по 2000 год. Данная передача завоевала статус одной из наиболее востребованных и популярных телепрограмм своей эпохи.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что незадолго до смерти телеведущий оформил свой загородный дом стоимостью около 20 миллионов рублей на племянников. Причиной смерти стал рак легких, с которым артист боролся в последнее время.