Сербские школьники прибыли в Ноябрьск по обмену и подписали «Договор о дружбе»

Итогом встречи стало заключение «Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Сербией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьск (Ямал) 15 сербских школьников из города-побратима Алексинац прибыли по программе ответного обмена. Для гостей организовали интенсивное знакомство с ямальским городом и совместные занятия с учениками дипломатического класса. Об этом сообщили в telegram-канале Администрации города Ноябрьска.

«В Ноябрьск приехали пятнадцать ребят из сербского города Алексинац. Для юных гостей была организована насыщенная программа знакомства с городом-побратимом», — пишет пресс-служба.

Встреча началась с деловой игры, где ребята на русском и сербском языках обсуждали черты дипломата, правила этикета и перспективы сотрудничества. Итогом встречи стало заключение символического «Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Сербией».

Продолжение после рекламы