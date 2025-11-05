Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Смертельный обгон на трассе в Курганской области: легковушку занесло под фуру. Видео

На трассе в Курганской области «Ладу Гранта» врезалась в фуру, водитель не выжил
05 ноября 2025 в 23:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области легковушку занесло под фуру, водитель погиб на месте

В Курганской области легковушку занесло под фуру, водитель погиб на месте

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Обгон на трассе стал причиной смертельного ДТП в Курганской области. Легковушку во время этого маневра занесло под встречную фуру, после чего отбросило на попутный автомобиль. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

«Днем на федеральной дороге Екатеринбург-Курган-Шадринск в районе 329 километра произошло ДТП. Водитель автомобиля „Лада Гранта“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при обгоне допустил неконтролируемый занос с последующим столкновением со встречным „ДАФ“. От удара „Ладу“ отбросило на попутный „Шевроле Круз“. В результате ДТП 34-летний водитель „Лады Гранта“ скончался на месте происшествия», — сообщил Иван Эберляин, начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Кетовский». 

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства смертельного ДТП выясняются. 

Продолжение после рекламы


Это уже второе смертельное ДТП в Курганской области за короткий период. Ранее в Лебяжьевском округе произошла авария с участием такси и маршрутного автобуса, в результате которой погиб 28-летний водитель «Лады Гранта», а трое других участников были госпитализированы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал