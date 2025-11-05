В Курганской области легковушку занесло под фуру, водитель погиб на месте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Обгон на трассе стал причиной смертельного ДТП в Курганской области. Легковушку во время этого маневра занесло под встречную фуру, после чего отбросило на попутный автомобиль. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

«Днем на федеральной дороге Екатеринбург-Курган-Шадринск в районе 329 километра произошло ДТП. Водитель автомобиля „Лада Гранта“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при обгоне допустил неконтролируемый занос с последующим столкновением со встречным „ДАФ“. От удара „Ладу“ отбросило на попутный „Шевроле Круз“. В результате ДТП 34-летний водитель „Лады Гранта“ скончался на месте происшествия», — сообщил Иван Эберляин, начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Кетовский».

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

