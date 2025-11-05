Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Киев заблокировал движение поездов в Славянск и Краматорск

06 ноября 2025 в 01:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Киев приостановил железнодорожное сообщение с ключевыми городами Донбасса

Киев приостановил железнодорожное сообщение с ключевыми городами Донбасса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Киев временно ограничил движение поездов на краматорском направлении, включая Славянск и Краматорск, в пределах Харьковской области. Ограничения коснулись как пригородных, так и дальних маршрутов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Маршрут поездов краматорского направления временно ограничили границами Харьковской области. Ограничения также касаются пригородного сообщения, включая направления Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок. Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего следования краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки», — сообщил в своем telegram-канале Филашкин.

Филашкин назвал это решение тяжелым, но необходимым для сохранения жизней. Между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией будут организованы автобусные шаттлы. Движение поездов планируется восстановить, когда это станет возможным.

Продолжение после рекламы

Ограничение движения поездов на краматорском направлении связано с обострением военной ситуации в регионе. Российские войска активно укрепляют позиции на южных подступах к Покровску и продвигаются в направлении Краматорска и Славянска.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал