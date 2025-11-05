Приезд Джоли был нужен, чтобы отвлечь внимание от провала ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину организован для того, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Джоли на фоне поиграла. Трагедия в Покровске немного спала с информационной повестки. Кто следующий?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале. По его мнению, визиты знаменитостей используются властями для манипуляции информационным пространством в условиях военных неудач.

Дмитрук добавил, что подобная практика может продолжаться долгое время. Он отметил, что звезд в мире достаточно много, а средства для организации таких визитов у властей есть.

