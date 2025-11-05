Росавиация ограничила полеты в аэропорт Иваново
06 ноября 2025 в 03:11
Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Иваново. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
