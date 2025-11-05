Прокуратура Кургана взыскала крупную сумму с дроппера за телефонное мошенничество

Прокуратура Кургана вернула потерпевшему деньги после телефонного мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура города Кургана добилась взыскания 137 тысяч рублей с дроппера из Марий Эл, обманувшего жителя через телефонное мошенничество в ноябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Прокурор города Кургана обратился с иском в Звениговский районный суд о взыскании неосновательного обогащения с дроппера. Суд требования прокурора удовлетворил. Ход исполнения находится на контроле надзорного ведомства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры города Кургана.

Мошенничество произошло год назад, когда житель Кургана перевел злоумышленникам 137 000 рублей через интернет. Следствие установило, что деньги получил дроппер — житель Республики Марий Эл. Прокуратура инициировала гражданский иск в рамках статьи 45 ГПК РФ, чтобы защитить интересы потерпевшего. Теперь средства должны быть возвращены курганцу, исполнение решения контролируется надзорными органами.

