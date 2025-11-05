Прокуратура Кургана взыскала крупную сумму с дроппера за телефонное мошенничество
Прокуратура Кургана вернула потерпевшему деньги после телефонного мошенничества
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокуратура города Кургана добилась взыскания 137 тысяч рублей с дроппера из Марий Эл, обманувшего жителя через телефонное мошенничество в ноябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Прокурор города Кургана обратился с иском в Звениговский районный суд о взыскании неосновательного обогащения с дроппера. Суд требования прокурора удовлетворил. Ход исполнения находится на контроле надзорного ведомства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры города Кургана.
Мошенничество произошло год назад, когда житель Кургана перевел злоумышленникам 137 000 рублей через интернет. Следствие установило, что деньги получил дроппер — житель Республики Марий Эл. Прокуратура инициировала гражданский иск в рамках статьи 45 ГПК РФ, чтобы защитить интересы потерпевшего. Теперь средства должны быть возвращены курганцу, исполнение решения контролируется надзорными органами.
По данным УМВД России в регионе, в 2025 году жители области потеряли более 275 миллионов рублей в результате различных афер, включая схемы с обещаниями государственных выплат. Прокуратура города активизировала работу по защите интересов потерпевших через гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения.
