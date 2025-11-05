Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом лидер США заявил в своей соцсети Truth Social.
«У Соединённых Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В связи с проведением испытаний в других странах, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», — написал Трамп.
Ранее президент Соединенных Штатов отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний на американской территории 3 ноября. Как утверждает Трамп, задачей испытаний станет контроль эксплуатационной готовности соответствующего вооружения. Президент США подчеркнул, что это решение было принято в контексте испытаний, которые якобы проводят РФ и КНР.
