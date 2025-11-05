Названы сроки полного освобождения Купянска
ТАСС: до полного взятия Купянска осталось около семи дней
06 ноября 2025 в 03:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бойцы западной группировки войск готовы полностью освободить Купянск в течение ближайших семи дней. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового подразделения.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал