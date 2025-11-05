Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Вашингтон вводит ограничения на авиаперевозки и космические запуски

06 ноября 2025 в 04:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
США вводят ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна

США вводят ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна

Фото: Сергей Русанов

Вашингтонская администрация планирует ввести ряд ограничительных мер в сфере авиации и космических запусков на фоне частичной приостановки работы федерального правительства. Об этом объявил министр транспорта США Шон Даффи в ходе пресс-конференции.

«Мы сократим объемы перевозок на 10% в 40 наших точках с 7 ноября. Под ограничения попадут, в том числе, крупные аэропорты США», — заявил Даффи. Министр уточнил, что полный перечень затронутых авиаузлов будет обнародован в ближайшее время.

Глава транспортного ведомства объяснил, что причиной введения ограничений стала нехватка авиадиспетчеров и других технических специалистов в аэропортах страны, вызванная шатдауном. В связи с этим американское правительство приняло решение о принятии мер, направленных на обеспечение безопасности.

Продолжение после рекламы

Новые правила начнут действовать в пятницу утром», а продолжительность введенных ограничений на данный момент не определена. Даффи не исключил возможности введения дополнительных мер в случае необходимости.

Ранее Bloomberg предрекал, что США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна в целях безопасности полетов. Причиной стала усугубляющаяся нехватка специалистов службы управления воздушным движением, возникшая после введения приостановки деятельности госорганов с 1 октября. При этом авиадиспетчеры все это время продолжают выполнять свои обязанности, не получая заработную плату.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал