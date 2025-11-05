Вашингтон вводит ограничения на авиаперевозки и космические запуски

США вводят ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна Фото: Сергей Русанов

Вашингтонская администрация планирует ввести ряд ограничительных мер в сфере авиации и космических запусков на фоне частичной приостановки работы федерального правительства. Об этом объявил министр транспорта США Шон Даффи в ходе пресс-конференции.

«Мы сократим объемы перевозок на 10% в 40 наших точках с 7 ноября. Под ограничения попадут, в том числе, крупные аэропорты США», — заявил Даффи. Министр уточнил, что полный перечень затронутых авиаузлов будет обнародован в ближайшее время.

Глава транспортного ведомства объяснил, что причиной введения ограничений стала нехватка авиадиспетчеров и других технических специалистов в аэропортах страны, вызванная шатдауном. В связи с этим американское правительство приняло решение о принятии мер, направленных на обеспечение безопасности.

Продолжение после рекламы

Новые правила начнут действовать в пятницу утром», а продолжительность введенных ограничений на данный момент не определена. Даффи не исключил возможности введения дополнительных мер в случае необходимости.