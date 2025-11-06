Какой церковный праздник отмечают 7 ноября: история, традиции, что ни в коем случае нельзя делать

В этот день чтут память святых мучеников Маркиана и Мартирия Фото: Илья Московец © URA.RU

7 ноября православные вспоминают святых мучеников Маркиана и Мартирия — покровителей юристов и нотариусов, отдавших жизнь за веру во времена арианских гонений. В народе же этот день известен как Дедовские плачи — время поминовения усопших и прощания с осенью. Природа будто сама оплакивает уходящее тепло, а вместе с ней — и люди, открывая сердце скорби и светлой памяти. Подробности — в материале URA.RU.

Святые Маркиан и Мартирий: защитники веры и правды

Маркиан и Мартирий жили в IV веке и служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий — иподиаконом; оба выполняли обязанности нотариев, то есть секретарей у патриарха Павла Исповедника. Их жизнь пришлась на трудное время, когда император Констанций II пытался утвердить арианство как единственно правильное учение, а последователи Никейского Символа веры подвергались гонениям.

Патриарх Павел Исповедник был сослан в Армению, где погиб мученической смертью — его задушили прямо во время литургии. Следом настал черед и его учеников. За верность Никейскому исповеданию Маркиан и Мартирий были схвачены, подвергнуты пыткам и обезглавлены. Верующие тайно похоронили их у Меландийских ворот Константинополя, а позже, когда победило никейское учение, их почитание стало вселенским.

Иоанн Златоуст построил в их честь храм, а Иосиф Песнописец написал для них канон. В память о святых 7 ноября совершается особая служба. Маркиан и Мартирий считаются небесными покровителями юристов и нотариусов — тех, кто стоит на страже закона и справедливости.

Интересно, что уже в Средние века существовал необычный, но соблазнительный обычай: в праздник святых нотариев учителя чистописания надевали маски и выходили на улицы в шутовском виде. Однако патриарх Лука Хризоверг запретил подобные «веселые шествия», призвав сохранять благоговение к святым.

Дедовские плачи: день памяти и слез природы

В народной традиции этот день получил название Дедовские плачи. 7 ноября считалось временем, когда сама природа «рыдает» вместе с людьми: часто шли дожди или выпадал первый снег, словно небо оплакивало умерших.

С раннего утра женщины устраивали поминальные причитания. Они вспоминали трудности, перенесенные в жизни, затем переходили к плачу об усопших. Считалось, что слезы в этот день очищают душу и снимают тяготы. После этого семьи отправлялись на кладбища, где приводили в порядок могилы, зажигали свечи, читали молитвы и акафисты. На могилы приносили поминальную пищу — яйца или брагу.



Есть важное правило: еда на кладбище предназначалась только для духов — живым вкушать ее было нельзя, чтобы не нарушить покой умерших. После поминовения принято было помогать бедным, сиротам и больным — через добрые дела душа усопших получала утешение.

В некоторых местностях крестьяне ходили с иконами к рекам или полям, прося умерших предков послать богатый урожай. По поверьям, души усопших после сорокового дня могли влиять на благополучие семьи и всей деревни.

Погодные приметы 7 ноября

Наши предки внимательно следили за природой в день Маркиана и Мартирия. От того, как вела себя погода, зависели ожидания на зиму. Если листья осины падали лицевой стороной вверх — ждали морозов, а если изнанкой — зима обещала быть мягкой.

Существовали и другие приметы. К примеру, тусклые звезды предвещали ненастье, а сухой день обещал суровую зиму с метелями. Утренний туман был предвестником затяжных дождей, а если выглядывало солнце, то ожидали раннюю весну.



Пасмурное небо сулило снежную и долгую зиму, пение соловья в ноябре считалось дурным предзнаменованием, обещающим беду. Наконец, если кошка прикрывает нос лапой, значит, погода скоро испортится.

Что нельзя делать 7 ноября

День Дедовских плачей считался траурным, и люди старались прожить его в тишине и размышлении. По традиции нельзя было ругаться, сквернословить или обсуждать убытки — считалось, что это навлекает хвори и новые беды.

Особенно строго запрещалось вспоминать умерших дурным словом — о предках следовало говорить с уважением или вовсе хранить молчание. Нежелательно было устраивать шумные пиры и вечеринки — это могло «обидеть души» усопших.

Также в этот день не советовали обманывать — ложь 7 ноября считалась грехом, который способен перевернуть жизнь человека. Плакать в подушку сулило тревожные сны, а бракосочетание или предложение руки и сердца обещало несчастливый союз.

Для торговцев существовало особое поверье: нельзя менять место торговли зерном, иначе весь урожай может уйти прахом.