В интернете появился фейковый рекламный баннер нового российского мессенджера

В интернете появилась фотография, на которой якобы изображен рекламный баннер нового российского мессенджера с героями мультфильма про СВОлодю и НАТОлика. Однако на самом деле баннер — фейк. Мессенджеру MAX такая реклама не нужна, а сам мультфильм ранее пытались выдать за проект российских ведомств. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Подобный мультфильм не может рекламироваться на баннерах, так как он был создан и выложен в интернет неизвестными пользователями. Ранее URA.RU уже опровергало информацию о том, что мультфильм про СВОлодю и НАТОлика был создан при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ. «В соцсетях появился мультфильм про СВОлодю и НАТОлика, который по легенде был снят при поддержке Министерства культуры РФ и департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Однако это фейк. На сайте кинокомпании, указанной в ролике, нет информации о таком мультфильме», — сообщает издание.

Фото баннера было отредактировано. На оригинальном изображении, взятом из открытых источников, на баннере находится реклама гипермаркета. Кроме того, новому российскому мессенджеру подобная реклама не нужна. Количество его пользователей достигло 50 миллионов, как сообщают СМИ.

