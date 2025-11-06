Baza: школьники России скупают на маркетплейсах опасный психотропный орех

Орех бинлан негативно действует на нервную систему (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди российских подростков набирает популярность бетельный орех, также известный как бинланг, который привлекает своим одурманивающим действием. Они закупаются им на маркетплейсах. Продукт представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку влияет на психическое состояние, способен формировать зависимость и провоцировать онкологические заболевания полости рта, сообщает telegram-канал Baza.

«Подростки закупаются азиатским орехом на маркетплейсах и в индийских магазинчиках. Цена не превышает тысячу рублей», — передает telegram-канал.

Негативное воздействие бинланга на центральную нервную систему обусловлено содержанием психоактивного компонента ареколина, который оказывает нейростимулирующее действие. Употребление ореха вызывает повышение температуры тела и нарушение ясности сознания. Власти ряда азиатских государств уже предприняли меры по ограничению распространения данного продукта. В частности, правительства Тайваня и Китая ввели запреты на рекламу и реализацию бетельного ореха на фоне статистического увеличения случаев рака ротовой полости среди населения.

