Baza: школьники России скупают на маркетплейсах опасный психотропный орех
Орех бинлан негативно действует на нервную систему (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Среди российских подростков набирает популярность бетельный орех, также известный как бинланг, который привлекает своим одурманивающим действием. Они закупаются им на маркетплейсах. Продукт представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку влияет на психическое состояние, способен формировать зависимость и провоцировать онкологические заболевания полости рта, сообщает telegram-канал Baza.
«Подростки закупаются азиатским орехом на маркетплейсах и в индийских магазинчиках. Цена не превышает тысячу рублей», — передает telegram-канал.
Негативное воздействие бинланга на центральную нервную систему обусловлено содержанием психоактивного компонента ареколина, который оказывает нейростимулирующее действие. Употребление ореха вызывает повышение температуры тела и нарушение ясности сознания. Власти ряда азиатских государств уже предприняли меры по ограничению распространения данного продукта. В частности, правительства Тайваня и Китая ввели запреты на рекламу и реализацию бетельного ореха на фоне статистического увеличения случаев рака ротовой полости среди населения.
Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница была экстренно госпитализирована с диагнозом острое отравление после употребления лекарственных препаратов ее знакомой. Происшествие было зафиксировано на станции метрополитена «Комендантский проспект», откуда несовершеннолетнюю в срочном порядке доставили в стационар. Согласно предварительным данным, накануне случившегося девушка проводила время в компании своей приятельницы, которой пожаловалась на угнетенное эмоциональное состояние. В ответ на это подруга предложила ей принять медикамент, выписанный ей неврологом.
