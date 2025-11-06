«Дети падают, а по ним ходят»: тюменские школьники устроили огромную давку в раздевалке

Инцидент произошел в школе села Перевалово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Переваловской школе (Тюменский район) в раздевалке происходят давки. Детей настолько много, что они блокируют проходы и получают травмы. Об этом тюменцы сообщают в социальных сетях.

«Кошмар происходит в школе Перевалово. Одни дети падают в раздевалке, другие по ним ходят. Школьники не могут выбраться из помещения, опаздывают на школьные автобусы», — рассказывают родители в telegram-канале «ЧС Тюмень».

URA.RU связалось с руководством учреждения. В школе села Перевалово агентству рассказали, что такие инциденты действительно случаются. Однако это происходит не так часто. В основном, во время смешения потоков учеников: когда первая смена заканчивает учебу, а вторая приходит на занятия.

Дети приезжают в школу и уходят из нее волнами: часть ребят добирается до учреждения на автобусе. Таким же образом они уезжают домой. При этом, как рассказали URA.RU, во вторую половину дня детей обучается также немало.

Они одновременно пересекаются в раздевалке, из-за этого происходит давка. «А еще недавно закончились продолжительные каникулы. Дети дома засиделись. Они приехали все „на взводе“. Отсюда и вытекает проблема», — пояснили в школе.