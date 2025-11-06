Пожилой пермяк пойдет под суд за оборот икры редких краснокнижных рыб

В процессе расследования была проведена молекулярно-генетическая экспертиза Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Перми в суд передано уголовное дело против жителя города, которому инкриминируется незаконный оборот икры редких видов рыб, включенных в Красную книгу РФ. Обвиняемому 65 лет.

«Следственные действия по уголовному делу завершены. Фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, занимавшийся коммерческой деятельностью по продаже морепродуктов, получил в качестве погашения задолженности икру калуги и амурского осетра, упакованную в емкости массой от 100 до 500 граммов», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.