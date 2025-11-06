Власти Сургута открыли движение по новой дороге в западной части города
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) открыто движение по проезду Мунарева, строительство которого велось с 2023 года. Об этом сообщила глава города Максим Слепов.
«Объект сложный. Строительно-монтажные работы здесь велись с 2023 года, в процессе доработали проект. Сейчас полностью завершили устройство инженерных коммуникаций — ливневой канализации, освещения. Уложили трехслойное дорожное полотно, смонтировали бордюры», — сообщили в администрации Сургута. Работы над тротуарами и благоустройством улицы продолжатся в 2026 году.
В мэрии также отметили, что в ближайшее время планируется запустить полноценное движение по новым участкам улицы Усольцева и Тюменской. Власти муниципалитета уже готовят планы дорожного строительства на следующий год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте началось строительство новой четырехполосной автодороги, которая соединит улицу Игоря Киртбая с Нефтеюганским шоссе и станет дополнительным въездом в город. Работы ведутся в обход Грибоедовской развязки, где часто возникают пробки.
