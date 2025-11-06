ISU поставил точку в громком деле Валиевой с чемпионата Европы-2022
В ISU официально подтвердили результаты чемпионата Европы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу Валиеву золотой медали ЧЕ-2022. Это произошло после того, как швейцарский суд отклонил апелляцию спортсменки. Об этом рассказали в пресс-службе.
В итоге российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места, а бронза досталась бельгийке Луне Хендрикс. Международный спортивный суд CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года, аннулировав ее результаты с декабря 2021 года.
После этого ISU перераспределил медали Олимпиады-2022, присвоив золото США, серебро Японии и бронзу России. Все последующие апелляции были отклонены.
