ISU поставил точку в громком деле Валиевой с чемпионата Европы-2022

ISU лишил Валиеву золота ЧЕ-2022
06 ноября 2025 в 20:27
В ISU официально подтвердили результаты чемпионата Европы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу Валиеву золотой медали ЧЕ-2022. Это произошло после того, как швейцарский суд отклонил апелляцию спортсменки. Об этом рассказали в пресс-службе.

В итоге российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места, а бронза досталась бельгийке Луне Хендрикс. Международный спортивный суд CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года, аннулировав ее результаты с декабря 2021 года.

После этого ISU перераспределил медали Олимпиады-2022, присвоив золото США, серебро Японии и бронзу России. Все последующие апелляции были отклонены.

