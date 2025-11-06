Путин поручил сформировать стратегию развития спортивной медицины
06 ноября 2025 в 20:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин поручил сформировать стратегию развития спортивной медицины в РФ до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал