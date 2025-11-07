Выплаты по больничному за день собираются резко повысить

Увеличивается оплата по больничному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2028 году в России могут увеличить максимальные выплаты по больничному в полтора раза до 8,5 тысяч рублей за один день. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда (СФР).

«В 2025 году россияне могут получить до 5,7 тысяч рублей за один день больничного. В 2026-м максимальное пособие увеличится на 20% — до 6,8 тысяч, в 2027-м достигнет 7,9 тысяч, а к 2028-му составит уже 8,5 тысяч рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на СФР. Речь идет о суммах до вычета НДФЛ.