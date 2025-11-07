Работала в элитной клинике, а теперь спасает солдат: история хирурга Лонской, которая лишила зрения пациентку

Екатерина Лонская раньше работала пластическим хирургом, пока ее ошибка не привела к потере зрения у пациентки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Летом 2025 года суд приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии поселения после того, как ее пациент потеряла зрение в ходе операции, которую проводила хирург. Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что в настоящий момент Лонская находится в зоне спецоперации на Украине и спасает жизни российских солдат. Подробнее об истории женщины, которая совершила роковую ошибку и теперь за нее расплачивается — в материале URA.RU.

Меняла лица и обманывала возраст

Пластический хирург с многолетним стажем Екатерина Лонская долгое время строила успешную карьеру в Минске (Беларусь). Она окончила Минский медицинский институт и прошла подготовку в столичном медико-стоматологическом университете, специализируясь на челюстно-лицевой и пластической хирургии.

В своих интервью девушка рассказывала, что ее ключевыми процедурами были блефаропластика (коррекция глаз), подтяжка лица и липофилинг (коррекция лица при помощи естественного жира). Из информации о Лонской из открытых медицинских источников отмечается, что хирург неоднократно проходила профессиональные переподготовки, повышала квалификацию и принимала участие в медицинских конференциях. В целом женщина имела большой опыт в своем деле.

Роковая операция

Переломным моментом в карьере Лонской стала операция по блефаропластике, которую она провела Инне Бороде, супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды в конце 2023 года. В ходе медицинского вмешательства пациентка Лонской получила тяжелейшее осложнение, результатом которого, по данным следствия, стала потеря зрения на оба глаза. Этот инцидент, произошедший в клинике «Клазко», привел к масштабному резонансу в СМИ и незамедлительной реакции правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по статье о некачественном оказании медицинских услуг. В конце июня 2025 года мировой судья вынес приговор, признав Екатерину Лонскую виновной и назначив ей наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Причем сама Лонская свою вину не признала и настаивала на том, что действовала в рамках профессиональных стандартов. Ее адвокаты подали кассационную жалобу, оспаривая решение суда.

Из элитной клиники на фронт: искупление вины или избегание ответственности

Внезапный поворот в этой истории произошел, когда адвокат Кристина Высоцкая сообщила в начале ноября, что Екатерина Лонская уже около месяца работает врачом в зоне СВО. По ее словам, девушка не скрывается от правосудия, а применяет свои хирургические навыки в совершенно новом для себя качестве — она оперирует раненых в полевых условиях.