Через Челябинскую область за выходные пройдут три скоростных циклона

На выходные дни через Челябинскую область промчатся сразу три скоростных циклона. Они принесут тепло и обильные осадки, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшие три дня через Уральский хребет на высоких скоростях промчатся три циклона. В регионе будет тепло и дождливо, ожидается мокрый снег и гололед», — уточнили метеорологи. Смена циклонов будет сопровождаться порывистыми ветрами скоростью до 14 метров в секунду.

В субботу центр первого циклона будет перемещаться через Уральские горы, затрагивая Свердловскую область. Челябинская область окажется в зоне влияния южной периферии циклона, что приведет к теплой и дождливой погоде.

В воскресенье следующий циклон пройдет южнее первого, и его центр охватит всю территорию Челябинской области. Это станет причиной неблагоприятных погодных условий: в течение дня ожидаются осадки, которые будут переходить из дождя в снег, а также возможно образование гололеда.

После кратковременного перерыва в понедельник регион снова окажется под воздействием очередного циклона. Хотя его центр останется с западной стороны гор, связанный с ним фронтальный раздел вновь принесет на Южный Урал смешанные осадки.

Температуры воздуха в регионе составят от 1-3 градуса мороза до 2-4 градусов тепла по ночам и днем 0-8 выше нуля с тенценцией к понижению к ночи воскресенья. В Челябинске ночью 2-4 тепла, днем до 5-7 выше нуля в субботу и околонулевая температура в воскресенье, днем всего 1-3 тепла.