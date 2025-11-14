Конкуренты не дремлют: кто соперник магазина «Армады», закрывшего филиал в центре Кургана

У магазина «Армада» остался один филиал в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магазин «Армада», который с 1995 года успешно работал на рынке канцелярских товаров Кургана, недавно закрыл один из своих филиалов в центре города. Это событие актуализирует вопрос о конкурентной среде в данной сфере. Кто составляет конкуренцию «Армаде», какие преимущества есть у других игроков рынка — в материале URA.RU.

Магазин «Армада»

Магазин «Армада» предлагает широкий ассортимент товаров: канцелярские товары (тетради, блокноты, ручки, карандаши, фломастеры, ножницы, клей, дыроколы, степлеры и др.), офисные материалы (бумага разных форматов, чековая лента, папки с вкладышами, скоросшиватели, регистраторы, лотки, калькуляторы, компьютерные аксессуары, скотч и др.), товары для творчества и рукоделия (наборы для шитья, краски, пластилин, 3D-ручки и др.), подарки и праздничные товары (открытки, адресники для животных и др.), печати и штампы (также предоставляются услуги по их изготовлению и лазерной гравировке). По некоторым данным, в ассортименте есть бытовая техника.

Кроме того, «Армада» предоставляет дополнительные услуги: бесплатную доставку по городу и консультации продавцов-консультантов по подбору товаров с учетом бюджета и требований клиента. В магазине представлены товары от известных европейских и российских производителей, включая SILWERHOF, EXPERT, ERICH KRAUSE, PARKER и другие. На рынке канцелярских товаров в Кургане «Армада» сталкивается с конкуренцией со стороны нескольких сетей и отдельных магазинов.

1/3 В Кургане остался работать магазин «Армада» по улице Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть «Буратино»

Сеть магазинов «Буратино», представленная в Кургане несколькими филиалами (в том числе по адресам: ул. Коли Мяготина, 122; ул. Красина, 31; ул. Савельева, 35; Омская ул., 99Б, стр. 4 и другим), предлагает широкий ассортимент товаров. В продаже — канцелярские товары, офисная бумага, товары для творчества и рукоделия, детские игрушки. Компания развивает онлайн-продажи и предоставляет услугу доставки. Среди преимуществ «Буратино» можно отметить разветвленную сеть филиалов, наличие товаров для творчества и рукоделия, а также функционирующий онлайн-магазин, где можно оформить заказ.

Оптово-розничная сеть «Школьный»

Магазин «Школьный», который специализируется на продаже офисной бумаги, канцелярских и школьных товаров, представлен в Кургане несколькими точками (ул. Рихарда Зорге, 56; жилой район Заозерный, 6-й микрорайон, 6; ул. Карла Маркса, 95 и другие адреса). Компания обслуживает как корпоративных клиентов, так и частных покупателей. Среди особенностей магазина — ориентация на оптовые и розничные продажи, более чем 20-летний опыт работы на рынке, а также наличие в ассортименте товаров для праздников и игрушек. Несмотря на значительный опыт работы и ориентацию на оптовые продажи, «Школьный» имеет меньшее количество точек, чем «Буратино».

Книжный магазин «Читай-город»

«Читай-город» (ул. Гоголя, 55; ул. Красина, 61) помимо книг предлагает канцелярские товары и товары для творчества. Благодаря широкой известности бренда и высокому рейтингу сеть может привлекать клиентов, которые хотят совершить комплексные покупки (купить книги и канцтовары).

