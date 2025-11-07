Сын главы челябинского «Мечела» Зюзина стал замгендиректора по финансам

Заместителем гендиректора по финансам «Мечела» стал Кирилл Зюзин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын председателя Совета директоров челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина, Кирилл, будет заниматься финансами промышленной группы. Как заявила пресс-служба холдинга, он стал заместителем гендиректора по финансам.

«Кирилл Зюзин назначен заместителем генерального директора по финансам. Ранее занимавшая пост заместителя гендиректора по финансам Нелли Галеева покинула компанию. Руководство ПАО „Мечел“ выражает благодарность Нелли Рафаиловне за ее вклад в развитие компании», — заявили в компании.

В пресс-службе холдинга отметили, что Зюзин-младший — опытный профессионал с большим стажем работы на руководящих должностях в группе «Мечел». Его глубокое понимание финансовых процессов и операционной деятельности должно способствовать достижению стратегических целей компании.

Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов выразил уверенность, что профессиональные навыки нового заместителя позволят оптимизировать финансовые потоки и сохранить устойчивость компании. Он также отметил разноплановый опыт, который Зюзин приобрел в управленческой вертикали группы.