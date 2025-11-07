Орудием убийства стал молоток Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорец Андрей М., собутыльника которого нашли в ковре с пробитой головой, показал следователям, как убивал жертву. По его словам, сначала он ударил обидчика кулаком, а после молотком. Кадры опубликовала пресс-служба СКР по региону.

«С правой ударил его по лицу. Я взял молоток и ударил его по голове. Я понял, что он не спит, что все уже. Он уже не дышал», — рассказал мужчина следователям.

После, по словам Андрея М., он решил завернуть труп в ковер и избавиться от него. Но план не получилось реализовать.

Труп нашли утром 6 ноября. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность и маршрут передвижения подозреваемого. Он был оперативно задержан и сразу признался в содеянном.