В Перми заведующую детсада отправили в СИЗО за получение взятки в 400 тысяч

СУ СК: в Перми предприниматель и заведующая детсадом подозреваются во взятке
07 ноября 2025 в 18:12
Деньги были переданы за исполнение договоров на оказание клининговых услуг. Однако на деле услуги оказаны не были

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми расследуется дело о коррупционных преступлениях с участием индивидуального предпринимателя и заведующей детским садом. Их подозревают в даче и получении взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 и часть 5 статьи 290 УК РФ).  Преступление произошло Дзержинском районе города.

«С марта по август 2025 года бизнесмен передал заведующей не менее 400 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за заключение и исполнение договоров на оказание клининговых услуг, однако фактически услуги оказаны не были», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Преступление было выявлено УФСБ России по Пермскому краю. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых были изъяты деньги. Следователь готовит ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых. В настоящее время фигуранты дела заключены под стражу. Расследование продолжается.

