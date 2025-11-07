В Перми заведующую детсада отправили в СИЗО за получение взятки в 400 тысяч

Деньги были переданы за исполнение договоров на оказание клининговых услуг. Однако на деле услуги оказаны не были Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми расследуется дело о коррупционных преступлениях с участием индивидуального предпринимателя и заведующей детским садом. Их подозревают в даче и получении взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 и часть 5 статьи 290 УК РФ). Преступление произошло Дзержинском районе города.

«С марта по август 2025 года бизнесмен передал заведующей не менее 400 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за заключение и исполнение договоров на оказание клининговых услуг, однако фактически услуги оказаны не были», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.