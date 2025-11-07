В Перми заведующую детсада отправили в СИЗО за получение взятки в 400 тысяч
Деньги были переданы за исполнение договоров на оказание клининговых услуг. Однако на деле услуги оказаны не были
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Перми расследуется дело о коррупционных преступлениях с участием индивидуального предпринимателя и заведующей детским садом. Их подозревают в даче и получении взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 и часть 5 статьи 290 УК РФ). Преступление произошло Дзержинском районе города.
«С марта по август 2025 года бизнесмен передал заведующей не менее 400 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за заключение и исполнение договоров на оказание клининговых услуг, однако фактически услуги оказаны не были», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.
Преступление было выявлено УФСБ России по Пермскому краю. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых были изъяты деньги. Следователь готовит ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых. В настоящее время фигуранты дела заключены под стражу. Расследование продолжается.
