МИД Венгрии заявил о важном соглашении с США в ядерной сфере
Соглашение в ядерной сфере могут подписать Дональд Трамп и Виктор Орбан
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Венгрия подпишет важное соглашение с США о сотрудничестве в ядерной сфере. Там планирует указать на необходимость для Будапешта сохранения возможности закупки российских энергоресурсов без санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Мы подпишем важное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере и отметим, что, учитывая наши геополитические реалии. Сохранение возможности покупки энергоресурсов из РФ без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал Сийярто на своей странице в соцсети X. По его словам, это должно на встрече лидера США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Накануне визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США группа сенаторов США призвала Будапешт отказаться от закупок российских энергоносителей и присоединиться к инициативе Еврокомиссии об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Однако венгерская сторона настаивает на сохранении возможности покупки энергоресурсов из РФ, считая их незаменимыми для обеспечения энергетической безопасности страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.