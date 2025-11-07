МИД Венгрии заявил о важном соглашении с США в ядерной сфере

Соглашение в ядерной сфере могут подписать Дональд Трамп и Виктор Орбан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Венгрия подпишет важное соглашение с США о сотрудничестве в ядерной сфере. Там планирует указать на необходимость для Будапешта сохранения возможности закупки российских энергоресурсов без санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы подпишем важное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере и отметим, что, учитывая наши геополитические реалии. Сохранение возможности покупки энергоресурсов из РФ без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал Сийярто на своей странице в соцсети X. По его словам, это должно на встрече лидера США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.