Челябинцам назвали цены на самые подешевевшие иномарки

Средняя цена нового автомобиля в регионе составляет 2,4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наибольшее снижение стоимости в октябре 2025 года в Челябинской области продемонстрировал китайский кроссовер Jetour Dashing — его цена уменьшилась на 5,8% и достигла 2,93 миллиона рублей. При этом в среднем новый автомобиль обойдется в регионе в 2,42 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру».

«На первом месте — китайский кроссовер Jetour Dashing. На втором месте по снижению цены — „Москвич 6“ (стоимость упала на 2,7 % до 2,18 миллиона рублей), на третьем Solaris HC (снижение на 2,3 %, до 2,8 миллиона рублей)», — говорится в сообщении.

После сентябрьского роста средней стоимости по всем сегментам рынка новых автомобилей почти все октябрьские показатели демонстрируют стабилизацию. В частности, средняя цена автомобилей китайских производителей, официально представленных в России, составила 3,57 миллиона рублей, что на 17 тысяч рублей ниже показателя сентября.

Продолжение после рекламы

В то же время средняя стоимость отечественных автомобилей продолжила расти и достигла 1,7 миллиона рублей, что на три процента выше уровня прошлого месяца. Причиной роста цен стало увеличение числа объявлений о продаже автомобилей новой марки Tenet.