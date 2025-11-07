Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Челябинцам назвали цены на самые подешевевшие иномарки

Самый дешевый китайский кроссовер Jetour Dashing стоит в Челябинске 2,93 млн
07 ноября 2025 в 23:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Средняя цена нового автомобиля в регионе составляет 2,4 млн рублей

Средняя цена нового автомобиля в регионе составляет 2,4 млн рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наибольшее снижение стоимости в октябре 2025 года в Челябинской области продемонстрировал китайский кроссовер Jetour Dashing — его цена уменьшилась на 5,8% и достигла 2,93 миллиона рублей. При этом в среднем новый автомобиль обойдется в регионе в 2,42 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру».

«На первом месте — китайский кроссовер Jetour Dashing. На втором месте по снижению цены — „Москвич 6“ (стоимость упала на 2,7 % до 2,18 миллиона рублей), на третьем Solaris HC (снижение на 2,3 %, до 2,8 миллиона рублей)», — говорится в сообщении.

После сентябрьского роста средней стоимости по всем сегментам рынка новых автомобилей почти все октябрьские показатели демонстрируют стабилизацию. В частности, средняя цена автомобилей китайских производителей, официально представленных в России, составила 3,57 миллиона рублей, что на 17 тысяч рублей ниже показателя сентября.

Продолжение после рекламы

В то же время средняя стоимость отечественных автомобилей продолжила расти и достигла 1,7 миллиона рублей, что на три процента выше уровня прошлого месяца. Причиной роста цен стало увеличение числа объявлений о продаже автомобилей новой марки Tenet.

Как сообщало URA.RU ранее, в третьем квартале 2025 года в Челябинской области уже наблюдалось снижение цен на китайские автомобили — на 5,7%, при этом спрос на них вырос на 16,9%. Наиболее популярными тогда были марки Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Changan.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал