В Челябинск идет потепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предстоящей неделе, с 10 по 16 ноября, в Челябинске ожидается только два дня с осадками. Небольшой снег возможен в четверг и пятницу. Причем в дневные часы предполагается потепление до семи градусов тепла. Об этого говорится в сводке синоптиков «Гисметео».

«На предстоящей неделе высокая вероятность осадков только в четверг и пятницу — 13 и 14 ноября. В понедельник будет туман. В остальные дни — малооблачная погода без снега и дождей. Самым солнечным и теплым днем на неделе ожидается воскресенье — до семи выше нуля», — уточнили метеорологи.

Самыми прохладными станут среда и четверг, 12 и 13 ноября: ночью до пяти градусов ниже нуля, днем — минус два. В выходные не исключен сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Как сообщало URA.RU ранее, в выходные дни через Челябинскую область промчатся сразу три скоростных циклона. Они принесут тепло и обильные осадки. Смена циклонов будет сопровождаться порывистыми ветрами скоростью до 14 метров в секунду.