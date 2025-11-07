Концерт Limp Bizkit оказался на грани срыва из-за слов солиста о России
В Минкультуры Эстонии считают недопустимым выступление артистов, поддерживающих «государство-агрессора»
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Анонс выступления американской группы Limp Bizkit на открытой сцене Unibet Arena в Таллине 31 мая вызвал резкую критику со стороны эстонских властей. Министерство культуры Эстонии выступают против проведения концерта из-за прошлых высказываний фронтмена Фреда Дерста.
«Недопустимо, чтобы в Эстонии выступали люди, поддерживающие государство, президент которого объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь ведомства Лииси Рохтунг, передает РБК. Ранее весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Организаторы концерта из Baltic Live Agency признают, что в прошлом Фред Дерст мог поддерживать Россию — например, в 2015 году музыкант заявлял о готовности проводить много времени в Крыму и выражал надежду на встречу с президентом России. Он также был женат на Россиянке из Крыма Ксении Березяевой (союз пары продлился с 2012 по 2018 год). Однако медиадиректор BLA Гуннар Визе отметил, что с 2022 года Дерст не делал политических заявлений в пользу Москвы.
